On appelle ça une soirée contrastée. Antoine Griezmann est passé par toutes les émotions, mardi soir face à Liverpool en Ligue des champions. La joie, tout d’abord, quand il a ramené l’Atlético dans le match grâce à un doublé express (20e et 34e), alors que les Madrilènes s’étaient fait cueillir à froid sur des buts de Salah et Keita (8e et 13e). Diego Simeone était comme un dingue, les supporters à nouveau conquis, et puis patatras.

En début de seconde période, le Français a reçu un carton rouge direct pour un coup de pied en plein dans la glotte de Firmino, qui n’avait rien demandé. A dix, les Colchoneros ont fini par craquer, encaissant un nouveau but de Salah (78e). La tuile.

2+1 - Antoine Griezmann est le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer 2 buts avant d'être expulsé. Erratique. #ATLLIV pic.twitter.com/61lkPBt2Am — OptaJean (@OptaJean) October 19, 2021

« Il s’est très bien entendu avec Lemar, avec Joao Felix, avec De Paul… mais là, il est dépité. Il a laissé l’équipe à un moment difficile du match, on a bien vu que ses intentions n’étaient pas mauvaises, mais ça s’est joué à l’interprétation de l’arbitre », a réagi Diego Simeone après la rencontre. A cause de cette défaite, l’Atlético (4 points) va devoir batailler pour la qualification avec le FC Porto (4 points également), tombeur du Milan AC 1-0 dans le même temps.