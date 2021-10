Salut les footix, il fait beau, un dimanche de dingue nous attend niveau foot, bref, la belle vie. Avant de se régaler devant notre classique à nous, on va regarder un peu ce qui se passe chez nos amis ibères, où le Barça, ou plutôt ce qu’il en reste, reçoit le Real Madrid de Karim Benzema. La dynamique veut que les Merengue soient désignés favoris de ce match, mais un clasico est un clasico et TOUT peut arriver (moins valable pour les PSG-OM mais soit). Au-delà de la rivalité qui animera les deux équipes, ce match aura son importance sur le plan comptable étant donné que le Real a déjà deux points d’avance sur les Blaugranas, qui seraient bien inspirés de ne pas perdre cet après-midi, sous peine de prendre du retard dans la course à on ne sait pas trop quoi.

» Rendez-vous à 16h pour le départ de ce live