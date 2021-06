Henrique Silva, ici en 2018 lors d'un match entre Vasco et Flamengo. — Fernando Soutello/SIPA

Le 21 juillet 2013, Henrique Silva a effectué ses débuts professionnels avec Vasco de Gama, à 19 ans, aux côtés… de Juninho. Vainqueur du Fluminense de Fred (1-3) ce jour-là, avec un but et une passe décisive de « Juni », les deux Brésiliens vont vite se retrouver à Lyon. Car après Jean Lucas, Bruno Guimaraes, Camilo et Lucas Paqueta, le directeur sportif de l'OL vient de faire une nouvelle fois jouer son réseau au Brésil pour recruter ce latéral gauche désormais âgé de 27 ans.

Depuis 2013, celui-ci n’a jamais quitté le club de Vasco de Gama, avec lequel il a été relégué en Serie B brésilienne la saison passée. Tout comme l’ancien défenseur rennais Damien Da Silva (33 ans, officialisé jusqu’en 2023), Henrique Silva va arriver libre au club. Deux recrues plutôt prévues comme des joueurs de complément.

« Ce ne sont peut-être pas les premiers choix à l’instant T, a reconnu Jean-Michel Aulas, lundi sur le plateau de l’émission Tant qu'il y aura des gones. Mais il était chassé par deux autres clubs français et deux clubs étrangers. Il est venu parce qu’il connaît Lyon et "Juni". » « On a déjà des offres consistantes pour au moins trois joueurs », a par ailleurs assuré le président lyonnais, alors que le mercato ouvre officiellement mercredi.