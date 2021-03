Jean-Michel Aulas, ici aux côtés de Tino Kadewere pour la présentation devant la presse de l'ancien attaquant du Havre, le 10 juin 2020 au Parc OL. — JEFF PACHOUD / AFP

Face à la crise du Covid-19, Jean-Michel Aulas et l’OL se distinguent une nouvelle fois dans le football français. L'OL a ainsi indiqué lundi soir, via un communiqué, avoir proposé « une mesure novatrice » à l’ensemble de ses acteurs sportifs, à savoir les joueurs, joueuses, staffs, et l’encadrement. Ceux-ci peuvent tous choisir « d’investir au côté de tous les actionnaires dans le projet d’OL Groupe ».

De nombreuses réunions ont été organisées afin de parvenir à une diminution des salaires depuis février. Et ce pour traverser au mieux la crise économique, qui a déjà coûté 50 millions d’euros de pertes à OL Groupe sur les six premiers mois de cette saison. Un accord a donc été trouvé « avec une partie des acteurs des groupes professionnels, aussi bien féminin que masculin », précise l'OL.

Quelle est donc cette « mesure novatrice » ? Elle aboutit à « une conversion en actions d’OL Groupe d’une partie des rémunérations, représentant entre 5 et 25 % du salaire, et ce depuis le mois de février, et pouvant aller jusqu’en juin 2021 ». L’OL a jusque-là trouvé un accord avec « 50 % des effectifs ». « L’équipe féminine et un certain nombre d’acteurs sportifs avaient déjà participé à la réduction des salaires pendant le premier confinement », rappelle le club lyonnais.