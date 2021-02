FOOTBALL Cette baisse de rémunération concernerait les joueurs de l’Olympique lyonnais gagnant plus de 50.000 euros par mois

Jean-Michel Aulas a proposé à ses joueurs de baisser de 25% les salaires dépassant les 50.000 euros mensuels. — CASTEL/MPP/SIPA

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL a proposé à ses joueurs de baisser de 25 % les salaires de plus de 50.000 euros mensuels.

L’effort serait compensé par des primes de résultats ou l’acquisition d’actions du club.

Le président de l’Olympique lyonnaisJean-Michel Aulas a annoncé mercredi avoir proposé à ses joueurs une baisse des rémunérations affectant les salaires supérieurs à 50.000 euros mensuels, un effort compensé par des primes de résultats ou l’acquisition d’actions du club avec l’espoir d’une plus-value.

« J’ai proposé aux joueurs que j’ai rencontré dernièrement, une réduction de 25 % de leur rémunération sur la part supérieure à une base de 50.000 euros. Cela veut dire que ce sont les plus gros salaires qui sont le plus impactés en valeur absolue et que les jeunes qui ont moins de rémunérations ne le seront pas », a expliqué le dirigeant au cours d’une visioconférence.

Jean-Michel Aulas a également précisé avoir proposé de pouvoir récupérer « tout ou partie » des efforts provisoires jusqu’à la fin de saison selon un système de primes liées aux résultats et d’achats d’actions « à hauteur de l’économie de salaire réalisée, au cours du jour », en laissant entrevoir aux joueurs une plus-value une fois l’activité du secteur relancée. « Nous sommes satisfaits de l’écoute des joueurs », a souligné Jean-Michel Aulas. « Nous espérons aboutir avec l’une ou l’autre des solutions afin d’optimiser notre masse salariale. »

Des comptes lourdement affectés par la crise sanitaire

Les comptes de la plupart des clubs de Ligue 1 ont été lourdement affectés par la crise sanitaire, synonyme de huis clos et de tarissement des revenus de billetterie, ainsi que par le retrait du diffuseur défaillant Mediapro, qui a généré pour les clubs un manque à gagner de plus de 500 millions d’euros sur les droits TV de la saison, selon la Ligue de football professionnel (LFP).

Plusieurs clubs, comme Lens ou Reims, ont trouvé des accords sur les baisses de salaires au sein de leurs effectifs, mais ces négociations au cas par cas restent soumises à la bonne volonté des salariés concernés.