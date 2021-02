L'OL a annoncé vouloir tester le retour du public dans les enceintes sportives. — Jeff Pachoud / AFP

A l’image des villes de Paris et Marseille, qui vont organiser des concerts tests avec le public, l’Olympique lyonnais a indiqué, mardi, être volontaire pour accueillir à nouveau des visiteurs dans les stades. « In situ et dans des conditions réelles », précise Thierry Sauvage, directeur général d’OL Groupe, indiquant être en « contact avec les autorités ».

« Pour l’instant, on discute et constituons notre dossier, précise-t-il. Nous sommes exactement dans la même démarche que les organisateurs de concerts, qui pourraient expérimenter un retour du public dans quelques salles. »

Prêts à « investir dans des méthodes de recherche »

« Nous sommes prêts à investir dans des méthodes de recherche pour faciliter ce retour du public. Nous voulons revenir à la normalité le plus vite possible », conclut le directeur général d’OL qui a enregistré ces six derniers mois une perte de 50 millions d’euros.

Depuis les restrictions sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus et la disparition quasi-totale de la billetterie et de l’activité évènementielle, le chiffre d’affaires de l’OL a plongé de 45 %.