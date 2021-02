La LFP et Canal + ont trouvé un accord pour la diffusion de la fin de la saison de Ligue 1 2020-2021, le 4 février 2021. — FRANCK FIFE / AFP

« Je ne crie pas victoire mais je suis heureux qu’on ait trouvé ce dénouement avec la Ligue et les présidents de clubs », a indiqué Maxime Saada, le patron de Canal+, interrogé ce matin sur RTL.

Il a estimé que désormais la Ligue et la chaîne cryptée « ont reconstruit la confiance, on a eu des moments un peu difficiles mais on s’inscrit maintenant dans la durée et on va essayer de trouver des solutions pour l’avenir ».

Mais Canal+ veut une remise à plat des droits en fin de saison.

« C'est une longue histoire entre Canal+ et la Ligue 1 qui a maintenant 36 ans (…), on est le partenaire historique et on le vit comme ça. Et il y a eu des moments difficiles dans une relation comme dans toutes les relations, mais aujourd'hui je pense que c'est une étape très importante c'est vraiment un nouveau départ, a ajouté le dirigeant, pas mécontent de mettre un terme à des mois de bras de fer. On reconstruit la confiance, on a eu des moments un peu difficiles mais on s'inscrit maintenant dans la durée et on va essayer de trouver des solutions pour l'avenir. »

« C’est une longue histoire entre Canal+ et la Ligue 1 qui a maintenant 36 ans (…), on est le partenaire historique et on le vit comme ça. Et il y a eu des moments difficiles dans une relation comme dans toutes les relations, mais aujourd’hui je pense que c’est une étape très importante c’est vraiment un nouveau départ, a ajouté le dirigeant, pas mécontent de mettre un terme à des mois de bras de fer. On reconstruit la confiance, on a eu des moments un peu difficiles mais on s’inscrit maintenant dans la durée et on va essayer de trouver des solutions pour l’avenir. »

La Ligue 2 sur beIN Sports ?

Seulement, pour Canal, l’avenir passe par un nouvel appel d’offres complet en fin de saison. Et non une procédure qui ne comprendrait que les lots 1 et 2, comme envisagé par la LFP. « Je souhaite que la Ligue fasse un appel d’offres avec l’ensemble des lots le plus vite possible pour les saisons ultérieures, a prévenu Saada. Si tous les lots sont remis sur le marché, comme la loi l’impose, nous serons là. »

En attendant, pour la première fois depuis 1999, Canal+ regroupe tous les matchs de la Ligue 1 sur son antenne. « On va ramener les téléspectateurs devant la Ligue 1, c’est l’enjeu premier » pour « redonner de la valeur » au championnat de France, a souligné Maxime Saada. Pour cela, Canal+ prévoit de mobiliser l’ensemble de ses antennes et « il est possible qu’on lance une chaîne pour l’occasion », a-t-il annoncé. Quant aux huit matchs de Ligue 2 récupérés dans l’affaire, « il n’est pas exclu qu’ils soient exposés chez beIN Sports », a-t-il fait savoir, tout en précisant que les discussions n’avaient pas encore été entamées.