FOOTBALL La LFP et le diffuseur historique du championnat de France ont finalement réussi à trouver un accord après des semaines de guerre froide

Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal Plus. — ERIC DESSONS/JDD/SIPA

Un communiqué qu'on n'espérait plus. Vendredi en fin d'après-midi, la Ligue a annoncé un accord global avec Canal + pour la diffusion de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Le diffuseur historique du championnat de France disposera à chaque journée des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l’ensemble des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de huit des dix matchs de Ligue 2 BKT.

Une baisse de 49% des revenus sur la saison

Si Canal + avait indiqué refuser de négocier de gré à gré avec la Ligue mercredi, sa position s'est infléchie en moins de 24h. Après avoir déjà fait un pas en proposant la diffusion du Classique dimanche contre 3 millions d'euros, la chaîne de Vincent Bolloré a réussi à rapatrier chez elle tous les lots glanés par Mediapro en 2018. Tous les matchs de L1 à partir de la 25e journée (celle du week-end prochain), seront donc diffusés sur Canal en attendant un nouvel appel d'offres de la Ligue d'ici la fin de la saison.

Avec cet accord, les revenus télévisuels des clubs pour cette saison ont été réduits de 49%, indique l'AFP. Canal a en effet proposé une rallonge de 35 millions d'euros pour diffuser la fin de saison, en plus des matchs qu'elle diffuse pour 330 millions d'euros sur la saison.