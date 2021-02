Payet et Neymar se retrouveront sous les caméras de Canal+ — 20 minutes - Slideshow

On attendra un peu pour savoir ce que ça veut vraiment dire des négociations entre la Ligue Professionnelle de Football et Canal+ en ce qui concerne les Droits TV de la Ligue 1, mais c’est une première avancée certaine. Maxime Saada, le président de la chaîne cryptée, a annoncé sur Twitter que le classico OM-PSG de dimanche soir allait bien être diffusé sur Canal. « Le classico OM-PSG sera diffusé dimanche à 21h sur Canal+ #pourleplusgrandplaisirdenosabonnés » a-t-il tweeté, sans qu’on en sache donc plus.

Pour rappel, Canal+ n’a pas souhaité participer à l’appel d’offres sur les droits télés initié par la Ligue lundi, ce qui avait créé beaucoup d’inquiétude autour des négociations sur la diffusion du championnat de France. Avant cette annonce de Maxime Saada, il était prévu que le match soit diffusé sur Telefoot. La chaîne de Mediapro devrait néanmoins co-diffuser la rencontre.