L'échec de l'attribution des droits TV de la Ligue 1 à Mediapro n'a pas fini d'être analysé. — Laurent SANSON/SIPA

Un échec aussi prévisible que douloureux. L’appel d’offres lancé en catastrophe par la LFP pour tenter de refourguer les lots Mediapro à un prix décent s’est révélé infructueux sur toute la ligne. Aucun lot n’a atteint le prix de réserve espéré (300 millions d'euros) malgré plusieurs offres déposées, il faudra désormais négocier de gré à gré avec les diffuseurs intéressés.

« Les offres des candidats étaient inférieures aux prix de réserve, fin du match », a précisé sur les coups de 18h30 Philippe Piat, le patron de l'UNFP en sortant du siège de la Ligue. Remises lundi matin entre 10h30 et midi, toutes les offres ont été étudiées par le comité de pilotage, composé entre autres de Jean-Pierre Caillot et Jean-Michel Aulas, deux influents présidents de Ligue 1.

Acteur principal du foot français depuis la chute de Mediapro, Canal+ n'a pas joué le jeu de l'appel d'offre. La chaîne cryptée, qui conteste les modalités de la procédure de consultation de marché lancée par la LFP le 19 janvier, n'a envoyé aucune offre, confirmant des informations de L'Equipe et France Info. Canal, qui diffuse les 20% restants de la Ligue 1 pour 330 millions d'euros par an, estime en effet avoir « surévalué » la valeur de ces matches dans le contexte de 2018 et souhaite que l'intégralité des rencontres soit remise en concurrence dans un appel d'offres global.

Son partenaire, BeIN Sports, n'a pas non plus bougé la moindre oreille, laissant la LFP face au scénario du pire : rêver de l'apparition soudaine d'un diffuseur miracle qui se serait levé ce matin en voulant sauver le foot français. Même un aller-retour à Lourdes n'aurait sans doute pas suffi, hélas. Si Amazon et DAZN se sont bien positionnés comme espéré par les présidents de clubs selon les informations de RTL, les deux nouveaux entrants sur le marché sportif n'avaient visiblement pas envie de casser la tirelire.

Le clasico OM-PSG prévu ce dimanche a donc toutes les chances d'être diffusé sur la chaîne de Mediapro, qui n'a pas eu le toupet de se porter candidat pour cette fois, bien que le directeur de Telefoot Jean-Michel Roussier ait transmis une offre en son nom propre.