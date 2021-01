Mauro Icardi a marqué quelques minutes seulement après son entrée en jeu contre Brest. — Francois Mori/AP/SIPA

Le PSG a battu Brest samedi soir au Parc des Princes lors de la 18e journée de L1.

De retour après de longues semaines de convalescence, Mauro Icardi a retrouvé le chemin des filets.

Après des mois de galère à Paris, l’Argentin pourrait relancer la concurrence en attaque cette saison.

Au Parc des Princes,

On n’a pas mis longtemps samedi soir à se souvenir pourquoi le PSG était allé chercher Mauro Icardi à l’Inter à l’été 2019. Entré en jeu en fin de match (81e) contre Brest, l’Argentin a touché à la louche à peine une petite dizaine de ballons. Résultat : deux frappes (cadrées), un but, une passe dé. C’est vrai qu’après des débuts tonitruants à Paris, ces derniers mois Icardi a traversé une bonne partie du Sahara en solitaire et sans escales, au point que certains en venaient à se demander si ce transfert définitif (le club a levé l’option d’achat en début de saison) n’était finalement pas une bêtise – une de plus – de la part du PSG.

En interne, il se murmure aussi que le comportement du joueur n’est pas des plus irréprochables sur le plan de l’implication personnelle, surtout depuis que le club à fait sauter son option d’achat et lui a fait signer un juteux contrat de quatre ans. Si c’est le cas, Mauro Icardi a tenu à apporter ses propres éléments de réponse. Après un premier bon mouvement dans la surface brestoise et un scud sur Larsonneur, l’ancien interiste a fait parler son sens du but et du placement quelques minutes plus tard. Formidablement servi en retrait après un festival de Kylian Mbappé balle, Icardi était au bon endroit, au bon moment, avec juste le petit pas de recul qu’il faut pour mettre les défenseurs bretons dans le zef, pour pousser le ballon au fond.

Bon bah excellent le retour à la compétition d’Icardi. Un but, est une passe décisive sur talonnade pour Sarabia. On l’a quitté au fond du sceau, réussir ça pour un retour c’est l’idéal. — Hadrien (@hadrien_grenier) January 9, 2021

Icardi va devoir gagner sa place

Dans la foulée, il se transformait même en passeur – et quelle passe : une talonnade en pleine course – pour servir Pablo Sarabia, à l’origine du but du 3-0 d’un tir puissant du gauche exter-surface. Ce n’est évidemment pas sur ce type d’action qu’on attend le numéro 9 parisien, mais c’est toujours bon à prendre pour la confiance. Surtout quand en face vous avez un Moise Kean qui tourne comme une Ferrari et affiche neuf pions sur ses treize derniers matchs au compteur.

Preuve que la concurrence sera dure cette saison en pointe de l’attaque, Mauricio Pochettino n’a pas forcément déroulé le tapis rouge à Icardi en conférence de presse après le match. « Paso a paso (pas à pas), doucement, a-t-il lâché. Il revient d’une lésion, il travaille très bien, il revient petit à petit. C’est important pour lui d’avoir marqué pour qu’il retrouve la confiance. Mais Mauro, comme les autres joueurs qui reviennent de blessure, devra saisir sa chance quand on fera appel à lui. J’espère que chaque joueur qui revient dans le groupe me rendra la tâche difficile au moment de faire mon équipe type. » Icardi n’arrive donc pas en terrain conquis, mais si la concurrence peut permettre à « Poché » de réveiller la bête, tout le monde y trouvera son compte.