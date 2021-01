Impressionnant lors de la finale de la Coupe de France contre le PSG de Neymar (0-1), le 24 juillet. — FRANCK FIFE / AFP

De la casse à venir dans des proportions plus importantes que d’habitude pour les clubs de L1 ? On connaît les affiches 32es de finale de la Coupe de France, qui, Covid-19 oblige, a été bidouillée pour rentrer au chausse-pied​ dans le calendrier. Les clubs de L1 et de L2 s’affrontent donc de leur côté, avant de retrouver les clubs amateurs à partir des 16es de finale.

Pas de gros choc en vue cela dit, puisque les gros bras du championnat ont été plutôt gâtés par le tirage au sort. Le leader lyonnais recevra Châteauroux ou Ajaccio à la maison, l’OM se déplacera à Troyes ou à Auxerre, tandis que le PSG se rendra à Caen ou Guingamp à une petite semaine de son 8e de finale aller de Ligue des champions, avec sans doute pas mal de doublures sur le terrain. A noter que Rennes aura la partie difficile à Angers, alors que Lille ira à Dijon et Montpellier à Strasbourg.