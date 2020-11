Laurent Blanc assiste au match entre Bordeaux et Rennes, le 17 mars 2018. — NICOLAS TUCAT / AFP

Sans club depuis son départ du PSG à l’été 2016, Lolo White serait-il en train de se faire une raison ? C’est la question qu’on se pose après le passage de l’ancien sélectionneur français dans l’émission Téléfoot. « Plus le temps passe et moins j’y crois », a-t-il déclaré dimanche sur TF1, affichant par ailleurs ses réserves vis-à-vis du football actuel.

Désire-t-il toujours diriger un club ou une sélection ? « Oui, ça n’a pas changé. Mais plus le temps passe et moins j’y crois. Je reviendrai sûrement mais ça ne sera certainement pas (avec) des adultes, ce sera des enfants. Il y a de quoi faire dans le football amateur », a déclaré l’ancien international de 55 ans.

Blanc apporte son soutien aux clubs amateurs frappés par la crise sanitaire

Invité de l’émission Téléfoot, Blanc a fustigé un milieu « en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément. On est dans la spéculation totale, c’est de plus en plus dur à gérer pour les entraîneurs ». « On valorise les joueurs, non pas par rapport à ce qu’ils font sur le terrain mais par rapport à ce qu’ils génèrent comme valeur financière. On les achète 10 (millions d’euros) pour les revendre 30 ou 40 », a-t-il développé. L’ancien défenseur français s’est posé à l’inverse en défenseur du foot amateur.

« Avec cette crise sanitaire, le football en général et le football français aussi vont souffrir. Il va s’en relever mais il faut penser aussi au football amateur, qui est en train de souffrir d’une manière très importante », a-t-il déclaré. En France, « certains clubs vont disparaître et pour notre jeunesse ce n’est pas une très bonne chose », a conclu l’homme à la touillette.