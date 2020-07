Laurent Blanc rêve du Barça. — FRANCK FIFE / AFP

Sans club depuis son départ du PSG à l’été 2016, une éternité dans le football, Laurent Blanc semble avoir compris qu’il était plus que temps de reprendre du service avant de tomber dans les oubliettes du métier. Recalé par Lyon la saison dernière, qui lui a finalement préféré un Rudy Garcia moins exigeant en termes de demandes vis-à-vis du staff, Lolo White est à l’écoute de toute proposition de projet qui se respecte.

Selon L'Equipe, ce vœu pourrait être exaucé par Eric Abidal, l’actuel secrétaire technique du Barça qu’il a eu sous ses ordres en équipe de France de 2010 à 2012. Le journal nous apprend en effet que l’ancien Lyonnais pousserait pour la nomination de Blanc pour remplacer Quique Setién sur le banc des Blaugranas la saison prochaine.

Laurent Blanc a-t-il (encore) été plombé par sa mauvaise réputation ? https://t.co/xV7cn8JGGh via @20minutes — Pierre B. (@Pierre_B_y) October 16, 2019

Blanc intègre l’écurie de Jorge Mendes

Mais au Barça, tout est affaire de politique. Les élections à la présidence du club auront lieu dans un an et l’actuel boss Josep-Maria Bartomeu ne pourra se représenter. Or, le favori du prochain scrutin (un certain Victor Font) est un proche de Xavi et il y a des chances de voir l’ancien milieu de terrain barcelonais prendre les commandes de l’équipe à ce moment-là. D’autant que Xavi ne se cache pas, il veut un jour entraîner son club de toujours.

Il faut donc trouver une sorte de coach de transition, et c’est dans cette optique que Laurent Blanc pourrait se voir proposer un contrat d’une saison. L’homme à la touillette a mis toutes les chances de son côté en passant dans l’écurie du super agent Jorge Mendes, qui devrait réussir, vu son carnet d’adresses, à placer Blanc dans un club qu’il estime à sa hauteur. Mais, toujours selon l’équipe, le président Bartomeu a un autre nom en tête, celui du sélectionneur des Pays-Bas et ancien barcelonais Ronald Koeman. Les paris sont ouverts.