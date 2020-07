FOOTBALL Le groupe tout entier a été placé en quarantaine et les trois matchs amicaux de l’EAG en août ont dû être annulés

De plus en plus de clubs français sont directement touchés par le Covid-19. — JULIAN FINNEY / POOL / AFP

Le club de Guingamp (Ligue 2) a annoncé jeudi que l’équipe était en quatorzaine après la découverte la semaine dernière de cinq cas de Covid-19 à l’issue d’un stage de préparation sur la côte bretonne. Les cas concernent deux membres de l’encadrement, qui ont ressenti des symptômes lors des derniers jours du stage et trois joueurs, qui ont été testés positifs dans les jours qui ont suivi. Aucun n’a développé de symptômes graves.

Dans la mesure où les joueurs et l’encadrement vivaient en collectivité lors de l’apparition des cas, les autorités sanitaires ont recommandé l’isolement pendant quatorze jours à dater de la fin du stage pour tous ses participants. Les entraînements, suspendus à l’apparition des cas, ne reprendront que le 6 août tandis que les trois matchs amicaux prévus contre Niort (1er août), Le Mans (5 août) et Le Havre (8 août) ont tous dû être annulés.

Gravelaine pas vraiment optimiste pour cette nouvelle saison de foot

En revanche, les mesures ne concernent pas l’équipe féminine, qui s’entraînait ailleurs et pourra disputer sa demi-finale de Coupe de France dimanche contre l’Olympique lyonnais au stade du Roudourou (15h), en présence d’un nombre limité de spectateurs.

« Au niveau de la préparation, ce n’est pas l’idéal, a déclaré Xavier Gravelaine, le nouveau directeur sportif du club. Mais on s’adapte, on restructure le programme prévu. Et ça va être comme ça partout en France pendant toute la saison ».

Mercredi, le FC Nantes (Ligue 1) avait annoncé que cinq salariés de son groupe professionnel avaient été testés positifs au coronavirus, après les premiers trois cas, dont un joueur, révélés la semaine dernière.