M'Baye Niang, qui n'avait pas inscrit de but en championnat depuis le 21 décembre, a inscrit un doublé ce dimanche face à Nîmes. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Le Stade Rennais s’est imposé en toute fin de rencontre ce dimanche après-midi face à Nîmes (2-1)

M'Baye Niang, qui n’avait pas inscrit de but en championnat depuis le 21 décembre, a inscrit un doublé pour les Rennais

Le club breton profite de cette victoire pour reprendre la troisième place que Lille lui avait chipée samedi soir.

Le public du Roazhon Park est habitué aux fins de matchs haletantes cette saison. Face à Nîmes, les joueurs rennais ont encore joué avec les nerfs de leurs supporters ce dimanche après-midi en arrachant la victoire (2-1) en toute fin de rencontre sur une tête de M’Baye Niang, auteur d’un doublé.

M'Baye Niang, auteur d'un doublé ce soir après sept matchs sans marquer en L1 : « Je suis très heureux ce soir, on m'avait beaucoup répété que j'avais pas encore marqué en L1 en 2020 »

Le Stade Rennais a ainsi mis fin à une spirale négative de trois matchs sans victoire (deux défaites et un nul) durant lesquels les joueurs de Julien Stéphan n’avaient pas trouvé les chemins des filets. « A force de pousser, de mettre des joueurs en haut, avec plus d’offensifs sur le terrain, on espérait pouvoir remporter le match », a indiqué le coach Julien Stéphan à l’issue de la rencontre, tout heureux que son équipe ait « su concrétiser une archidomination ».

Encore une victoire décrochée dans le money time

La rencontre avait pourtant démarré d’une drôle de manière pour les Rennais. Alors qu’on jouait depuis seulement 34 secondes de jeu, Nolan Roux a ouvert le score pour les Crocos d’une frappe puissante sous la transversale, inscrivant au passage le but le plus rapide de la saison en Ligue 1.

Nolan Roux inscrit le but le plus rapide de la saison face à Rennes

Mais les joueurs de Julien Stéphan sont vite revenus dans la partie sur une frappe de leur attaquant sénégalais (7e), qui n’avait plus marqué en championnat depuis le 21 décembre. Bien aidés en seconde période par l’expulsion du capitaine nîmois Anthony Briançon pour une corde à linge sur Camavinga, les Rennais ont finalement fait la différence, encore une fois, dans le money time. « C’est la mentalité du groupe depuis le début de la saison, on est porté par cet état d’esprit de ne rien lâcher », a souligné l’attaquant M’Baye Niang.

Malgré un @paul_bernardoni héroïque, le @staderennais a fini par s'imposer 🔴⚫



Les Bretons font une belle opération au classement et répondent au @losclive dans la course au podium ⚡#SRFCNO pic.twitter.com/7LzOXGmK0R — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) February 23, 2020

Avec ce succès, Rennes en profite pour repasser devant Lille qui lui avait chipé sa troisième place sur le podium samedi soir. « On n’est pas focalisé sur Lille, seulement sur nous », a estimé Julien Stéphan, qui ne boude pas pour autant son plaisir. « Ce qui est satisfaisant c’est d’avoir repris deux points sur Monaco, trois sur Montpellier et d’avoir creusé un petit écart sur les poursuivants ».