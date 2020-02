L'attaquant nîmois Nolan Roux a ouvert le score au bout de seulement 34 secondes de jeu ce dimanche après-midi face à Rennes. — Sylvain Thomas / AFP

Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche après-midi au Roazhon Park. On jouait seulement depuis 34 secondes quand Nolan Roux a trompé le gardien rennais d’une frappe puissante sous la transversale, inscrivant au passage le but le plus rapide de la saison en Ligue 1.

34 - Nolan Roux a inscrit le but le plus rapide en Ligue 1 cette saison après seulement 34 secondes de jeu. Trombe. #SRFCNO pic.twitter.com/xoYo39yGrz — OptaJean (@OptaJean) February 23, 2020

Douché d’entrée, le Stade Rennais est vite revenu dans la partie grâce à un but de M’Baye Niang (7e). L’attaquant sénégalais a doublé la mise de la tête en toute fin de rencontre (2-1), permettant ainsi aux Bretons de retrouver leur place sur le podium.

90+5' : La victoire est #RougeEtNoir ce soir ! Encore au bout du suspens, on prend les 3 points ! Bravo les gars ! 🔥#SRFCNO 2-1 pic.twitter.com/XfCB8set7D — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 23, 2020

Arrivée de Guingamp au mercato d’hiver, l’attaquant nîmois Nolan Roux s’est fait une spécialité de scorer dès le coup d’envoi. Alors qu’il évoluait sous le maillot de Lille, l’attaquant avait déjà inscrit un but après 21 secondes de jeu face à Nancy le 12 janvier 2013. Mais le record du but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 est toujours détenu par Michel Rio. Le joueur de Caen avait mis seulement 8 secondes pour inscrire le premier but de son équipe le 15 février 1992 face à Cannes.