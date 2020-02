Bruno Guimaraes et le Brésil se sont qualifiés pour les JO 2020. — Juan BARRETO / AFP

Voilà de quoi mettre du baume au cœur de Jean-Michel Aulas et de toute la communauté lyonnaise après la défaitre au Parc des Princes dimanche. Sur le point d’arriver dans la capitale des Gaules – à en croire ce tracker de génie –, lundi soir sur les coups de 23h30, le Brésilien Bruno Guimaraes débarquera auréolé du titre de meilleur joueur du tournoi de qualification olympique qu’il a disputé avec la Seleção.

Titulaire lors des sept rencontres du Brésil (cinq victoires, deux nuls), le joueur a imposé sa patte au milieu du terrain et permis à sa sélection de se qualifier pour les prochains JO après une victoire 3-0 face à une équipe d’Argentine déjà qualifiée au coup d’envoi de la rencontre.

#SeleçãoOlímpica foi a única invicta no Pré-Olímpico! Se liga na campanha do Brasil na competição:



7 jogos

5 vitórias | 2 empates | 0 derrotas



Artilheiro: Matheus Cunha (5 gols)

Melhor Jogador do Torneio: Bruno Guimarães



Fotos: @lucasfigfoto / CBF#JogaBola #JogosOlímpicos pic.twitter.com/QP2j6AeEkn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 10, 2020

Reste plus à Guimaraes qu’à s’acclimater rapidement à son nouveau pays et se fondre dans l’effectif lyonnais. Ses premiers pas sous le maillot de l’OL sont pour bientôt, on est impatient de voir ce que ça va donner.