André Villas-Boas sait très bien comment galvaniser les supporters marseillais. (archives) — Daniel Cole/AP/SIPA

Certains le disent surcoté. Mais ces dernières années, l'Olympico tient (presque) toujours ses promesses. Les folkloriques provocations d’avant-match annoncent un choc bouillant, mercredi, en quart de finale de Coupe de France. « On espère répondre aux paroles des Lyonnais, qui veulent nous faire des misères sur le terrain », a lancé André Villas-Boas en conférence de presse, ce lundi.

Au vrai, on a eu beau fureter, on n’a pas trouvé de vilaines provocations de la part des Lyonnais, à l’exception d’une diatribe de Jean-Michel Aulas, qu’on a connu plus féroce (« L’OM est complètement hors des clous du fair-play financier. »)

Villas-Boas sur Alvaro : "Il a une qualité exceptionnelle au niveau tactique. Il est déjà au niveau B de ses diplômes d'entraineur. Il sait mener une défense, c'est un leader."

#LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) February 10, 2020

André Villas-Boas a tout de même choisi de remettre une pièce dans le jukebox, peut-être pour flatter les bas instincts des supporters olympiens. Son défenseur central Alvaro a fait de même, avec un peu original : « Il n’y a qu’un seul olympique et c’est l’OM. Nous essaierons de montrer sur le terrain que ce ne sont pas que des paroles en l’air. »