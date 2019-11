Salut la compagnie ! On devrait vivre de beaux moments de football et de poésie, ce dimanche soir, au Vélodrome. Football avec un match à gros enjeux entre l’OM (7e de Ligue 1, à deux points de la 2e place) et l’OL (qui se trouve trois petits points derrière, à la 12e place). Poésie avec le retour de Rudi Garcia à Marseille : banderoles et chants promettent d’être légendaires – et de heurter la sensibilité des plus prudes d’entre nous. L’OM fête aussi ce soir ses 120 ans avec un tifo grandiose. Il sera déployé sur les trois-quarts du stade. Les groupes de supporters, parfois rivaux, ont bossé ensemble et entament les festivités par un cortège entre les plages du Prado et le Vélodrome. On va vous faire vivre ça en Facebook Live sur les coups de 17 heures. Mais le coup d’envoi, c’est bien 21 heures, comme d’hab !