Thiago Silva aimerait prolonger son aventure au PSG avant la fin de saison. — Francisco Seco/AP/SIPA

Dans la forme de sa vie depuis le début de saison du PSG, Thiago Silva a accordé un long entretien au magazine France Football mercredi dans lequel il évoque notamment la question de son avenir dans le club parisien.

« Est-ce que je serai là la saison prochaine ? Oui, je ne m’en suis jamais caché, c’est ma volonté. Il reste peu de temps avant le terme de mon contrat et on va en discuter prochainement. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais l’idée est de rester au PSG et continuer à faire grandir le club, a-t-il avoué avant de déclarer sa flemme à Paris. Les huit ans que je viens de passer peuvent peser dans la balance. Je serai parisien à vie. »

Laurent Blanc joue les facilitateurs

Pourtant, l’histoire d’amour avec la Ville Lumière avait mal commencé. Pour O Monstro, la « première année a été très difficile ». « J’étais triste, je pensais que je n’allais pas y arriver, que je n’allais pas pouvoir rester en France, a-t-il déclaré. Heureusement, j’ai eu dans mon entourage des gens qui m’ont convaincu que c’était possible. Moi, j’avais de sérieux doutes. » Dont un certain Laurent Blanc, visiblement.

Hé oui, selon Thiago Silva, l’homme à la touillette a joué un rôle important dans son acclimatation à la France : « J’ai pris mes marques, je me suis senti plus à l’aise, j’ai commencé à parler français, avec Laurent Blanc. Il m’a ouvert l’esprit. C’est lui qui a été déterminant. Grâce à lui, tout a changé. Les perspectives n’étaient plus les mêmes, c’est devenu complètement différent. »