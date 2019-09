Chelsea - Liverpool EN DIRECT : Le VAR annule l'égalisation d'Azpilicueta... Et Firmino fait le break dans la foulée... Suivez le live comme à la maison

Hello les Premier Leax ! On continue cette immense journée de live, avec une balle ronde ce coup-ci. Avant le gros match du soir entre l’OL et le PSG, on s’est dit qu’on allait vous faire vivre ce gros duel entre Chelsea et Liverpool. Après le carton de Manchester City hier aprem (victoire 8-0 contre Watford), les Reds vont tenter d’enchaîner un sixième succès en six matchs afin de garder la bande à Guardiola à distance. C’est la deuxième fois de la saison que Blues et Reds vont s’affronter cette saison, après la finale de la Supercoupe d’Europe au mois d’août. Ce jour-là, Liverpool s’était imposé aux tirs au but.

>> Rendez-vous sur les coups de 17h les potos !