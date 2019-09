Geoffroy-Guichard et l’Europe, toute une histoire. Après un début de saison frappé du sceau de la grosse lose (désolé aux supporters stéphanois mais il n’y a pas d’autres mots, vous-mêmes vous savez) en championnat avec cinq pauvres points récoltés en cinq matchs, les Verts vont avoir à cœur de se refaire la ganache pour son entrée en lice en Ligue Europa, à domicile, face à La Gantoise. En effet, malgré un recrutement plutôt ambitieux cet été, les orphelins de Jean-Louis Gasset pensaient certainement que leur début de saison aurait un peu plus de gueule. Mais il n’est jamais trop tard pour se reprendre et la réception des Belges ce soir fait figure de joli tremplin pour repartir de l’avant. On l’espère pour eux en tout cas.

>> Rendez-vous à 20h45 pour suivre l’avant-match.