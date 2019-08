Eric Maxim Choupo Moting a inscrit un doublé lors de PSG-Toulouse (4-0), le 25 août 2019. — David Vincent/AP/SIPA

Contrôle, double contact, roulette, frappe du gauche poteau rentrant… Oui, ce but du PSG est bien l’œuvre d’Eric Maxim Choupo-Moting. Le Camerounais, habitué aux moqueries la saison dernière pour son niveau aléatoire et son utilité relative au sein de l’effectif parisien (aaaah, ce raté face à Strasbourg), a épaté son monde dimanche soir face à Toulouse (4-0) avec un doublé, dont ce but magnifique qui a débloqué la situation au retour des vestiaires.

Interrogé par Canal + à l’issue de la rencontre, l’attaquant, élu homme du match, a montré beaucoup de recul face aux critiques. « Je vis bien, je vis ma vie, je suis content avec l’équipe et m’entends bien avec tout le monde. Après, chacun a le droit d’avoir son opinion sur chaque joueur, ça fait partie du football professionnel, a-t-il estimé. Après, quand tu es trop négatif dans ta vie, c’est que toi-même tu n’es pas très content, tu n’as pas trouvé ton bonheur. A chacun de décider comment il se comporte. »

La réponse pleine de positivité d'Eric Choupo-Moting aux critiques à son égard. 😁👍 #PSGTFC pic.twitter.com/f9hPHudSqv — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 25, 2019

Un peu plus tard, en zone mixte, l’ancien de Schalke 04 a étayé ses propos et notamment sorti cette phrase : « Je me demande : est-ce que ces personnes sont vraiment contentes de leur vie ? Parce que moi, j’aime ma vie, je suis heureux et pfff… Je trouve ça stressant d’être négatif envers d’autres personnes. » Un doublé et une leçon de vie… Belle soirée pour « Choupo ».