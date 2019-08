Salut les Minutos, alors, on a bien bronzé en ce dimanche estival ? Oui ? Veinards. Moi je suis au fourneau, en train de faire tourner un site d’envergure nationale pendant que vous vous la coulez douce. Bel esprit, bravo ! Bref, de quoi je dois parler, moi ? Ah, oui, le PSG reçoit Toulouse au Parc après avoir logiquement perdu à Rennes la semaine dernière. On attend donc une réaction des hommes de Tuchel. Réaction qui, si elle doit avoir lieu, se fera sans Neymar. Le Brésilien n’a plus que huit jours pour se faire la malle, et s’il n’y parvient pas alors il sera rappelé pour les matchs du PSG. Mais l’entraîneur parisien a plus ou moins fait comprendre en conférence de presse que tant que son avenir était flou, Ney resterait sur le bas-côté.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le départ réel de ce live, 21h pour le coup d’envoi