FOOTBALL Jean-Michel Aulas a annoncé mercredi décaler de deux jours la fameuse annonce concernant la prolongation, ou non, de Bruno Genesio sur le banc de l'OL

Bruno Genesio, ici la semaine passée lors du 8e de finale retour de Ligue des champions au Camp Nou — Bagu Blanco/BPI/REX//SIPA

Les supporters lyonnais vont finir par poser une journée de RTT pour profiter pleinement du mardi 2 avril. Car ce jour-là, il y aura déjà le premier quart de finale de l’histoire de l’OL en Youth League, à 18 h à Barcelone, puis cette demi-finale tant attendue de Coupe de France contre Rennes à 21h10 à Décines. Depuis mercredi soir, on sait également qu’un autre moment clé de la saison lyonnaise connaîtra son dénouement à cette même date.

Jean-Michel #Aulas réagit au communiqué des Bad Gones et du Kop Virage Nord. « Ça n’influencera pas la décision » #OL #Genesio pic.twitter.com/nm4imI3Vim — Gaël Berger (@GaelBerger) March 20, 2019

A savoir l’annonce par Jean-Michel Aulas d’une prolongation, ou non, de Bruno Genesio en tant qu’entraîneur de l’OL. Depuis plusieurs semaines, le président lyonnais évoquait pourtant le 31 mars pour cette annonce. « Ce ne sera pas le 31 parce que c’est un dimanche, vient d’expliquer JMA après le succès de son équipe féminine contre Wolfsburg (2-1). Le 1er avril, il y aura un comité de gestion et le 2 avril, on vous dira ce qu’on a pu décider avec Bruno Genesio. »

Un OL-Rennes crucial… mais pas pour l’avenir de Bruno Genesio

Avec une certitude: le boss de l’OL ne se laissera pas influencer dans sa décision par le communiqué des Bad Gones réclamant le départ de Bruno Genesio. « Ce n’est pas la réaction de quelques-uns qui peut me faire changer d’orientation », a-t-il notamment assuré.

OL: Pour les Bad Gones, «seul le départ de Bruno Genesio pourra permettre un climat plus serein» https://t.co/sw17XSY2rO via @20minutesLyon pic.twitter.com/ZQnG1krC7L — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) March 20, 2019

En fonction de l’issue de la demi-finale de Coupe de France, essentielle pour le club… mais qui ne va donc pas compter pour le maintien ou non de son entraîneur actuel, ce 2 avril 2019 peut se révéler lunaire dans la vie de l’OL.