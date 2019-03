Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer sont venues à bout de Wolfsburg lors de la prolongation de la dernière finale de la Ligue des champions, en mai 2018 à Kiev. — Kieran McManus/BPI/Shut/SIPA

Rarement l’expression « finale avant l’heure » n’aura été aussi adaptée qu’avant ce quart de finale aller de Ligue des champions entre l’OL et Wolfsburg, ce mercredi (20h45) à Décines. Et pour cause, ces deux favoris de l’épreuve vont s’affronter pour la cinquième fois sur les sept dernières campagnes européennes, avec trois finales à la clé.

Pour présenter ce choc indécis, 20 Minutes vous teste via un quiz portant sur les moments forts des précédentes confrontations depuis 2013. Si vous claquez du 10/10, vous êtes décidément prêts pour cette année 2019 marquée par l’organisation de la Coupe du monde féminine en France.