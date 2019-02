Kenny Tete félicite Jason Denayer, auteur du premier but ayant lancé la qualification lyonnaise ce mercredi. JEFF PACHOUD — AFP

Mine de rien, l’OL ne s’était pas glissé dans le dernier carré d’une coupe nationale depuis cinq ans. Souvenez-vous de cette finale de Coupe de la Ligue perdue (1-2) contre l’incontournable PSG, avec notamment deux sorties manquées d’ Anthony Lopes devant Maxwell et Lucas sur les deux buts parisiens. Le gardien lyonnais a nettement progressé depuis cette rude soirée d’avril 2014 au Stade de France mais son équipe était systématiquement incapable de se rapprocher d’un trophée, avec Hubert Fournier comme avec Bruno Genesio.

Sérieux de bout en bout ce mercredi face à de faibles Caennais (3-1), l'OL a sereinement mis un terme à cette étrange disette en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe de France. Loin du visage amorphe affiché trois jours plus tôt à Monaco (2-0), les partenaires de Marcelo ont d’emblée pris les commandes d’un match certes à pression, mais rendu « tranquillou » par le manque de tranchant/d’ambition de Normands au profil criant de relégables en puissance.

⚽ Ouverture du score pour @OL face à Caen ! Denayer de la tête vient couper un centre de Depay #OLSMC



Suivez le match sur Eurosport 2 👉 https://t.co/aqhvprUT0b pic.twitter.com/f99Nac21tf — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) February 27, 2019

Memphis Depay, trois mois et demi après...

Relancés ce mercredi, Kenny Tete, Pape Cheikh Diop et Maxwel Cornet ont notamment apporté de la fraîcheur à cet effectif lyonnais au turnover plus que rare. Une fois le score débloqué grâce à une tête de Jason Denayer sur un centre de Memphis Depay (1-0, 26e), l'OL a déroulé avec un vrai bon rythme. Tonique sur son côté droit, Kenny Tete aurait mérité de compter deux passes décisives mais ni Memphis Depay (24e) ni Moussa Dembélé (74e) n’a su conclure ses caviars.

Peu en réussite en 2019, Maxwel Cornet (2-0, 50e) et surtout Memphis Depay (3-1, 84e) y sont allés de leur but dans cette soirée quasi parfaite, malgré le but anecdotique de Casimir Ninga (2-1, 78e). S'il dégage l’image d’un attaquant ne doutant jamais, l’international néerlandais n’avait plus marqué depuis un doublé à Guingamp (2-4), le 10 novembre en Ligue 1. Soit plus de trois mois sans trouver la faille, avec en point d’orgue son penalty stoppé par Danijel Subasic dimanche.

Le but du 3-1 pour @OL ! Un coup franc de @Memphis dévié par le mur trompe le gardien de Caen #OLSMC pic.twitter.com/55dAUFPMnE — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) February 27, 2019

Son coup franc dévié et victorieux est l’une des (très) bonnes nouvelles de la soirée pour l’OL, qui se doit de tout tenter pour soulever cette Coupe de France, sept ans après son dernier sacre. Pour les Lyonnais, le meilleur scénario serait sans doute d’hériter en demi-finale du PSG au Parc OL lors du tirage au sort de jeudi soir. On imagine mal en effet les Parisiens battus lors d’une finale au Stade de France.