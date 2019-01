Neymar face à Strasbourg avant de sortir sur blessure. — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Le PSG n’a que très peu goûté le comportement des Strasbourgeois à l’égard de Neymar lors du 16e de finale de Coupe de France, mercredi soir au Parc des Princes. Secoués dans tous les sens par des Alsaciens qui n’ont pas caché leur agacement de voir le Brésilien les chambrer et faire l’otarie, ceux-ci lui ont réservé un traitement de faveur.

Sorti sur blessure en cours de match, le numéro 10 parisien devrait manquer le déplacement à Manchester en 8es de finale de Ligue des champions le février prochain.

Bis repetita

Selon RMC, le PSG a envoyé un courrier à Pascal Garibian, le boss des arbitres français, pour se plaindre du traitement réservé à sa star et réclamer une plus grande protection de la part des arbitres. Antero Henrique a comptabilisé le nombre de fautes subies par son joueur (six en une heure de jeu) et a fait savoir aux arbitres que le club trouvait leur manque de sévérité à l’égard des adversaires du Brésilien inadmissible.

VIDEO. PSG: «Il a le droit de se faire attraper», Thierry Laurey dégomme Neymar en conf' de presse d'après-match https://t.co/eDsifvXR5S via @20minutesStras pic.twitter.com/rLlDCTJ9j7 — 20minutesstras (@20minutesstras) January 24, 2019

L’an passé à la même époque, le directeur sportif parisien avait envoyé le même type de courrier après la blessure de Neymar lors du match de Coupe de France contre l’OM au Parc des Princes.