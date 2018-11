Fichage ethnique au PSG: Marc Westerloope, le recruteur mis en cause, se défend

Le PSG est accusé d'avoir procédé à un fichage ethnique de potentielles jeunes recrues (photo d'illustration). — FRANCK FIFE / AFP

Selon le PSG, il est le seul responsable. Marc Westerloope, ancien responsable du recrutement du club parisien pour les jeunes non issus de l’Île-de-France et aujourd’hui membre du staff du club de Rennes, est l’homme qui aurait mis en place le fichage ethnique révélé par Mediapart jeudi. Il a tenu à se défendre vendredi, via un communiqué de son avocat, Me Pascal Rouiller.

Fichage ethnique: «Aucune connotation raciste», le foot français ne croit pas à la culpabilité du PSG https://t.co/iljDC4JNqN via @20minutesSport pic.twitter.com/vYvIhj4gGc — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 9, 2018

« Monsieur Marc Westerloope n’a jamais commis quelque acte de discrimination que ce soit et nombreux sont ceux qui peuvent en témoigner, est-il écrit dans le communiqué. Il entend que la justice intervienne au plus tôt pour lever ces suspicions infondées et le rétablir dans son honneur, et va dans ces conditions initier dès à présent toutes les actions judiciaires qui s’imposent à cette fin. »

Jeudi, le PSG avait confirmé « que des formulaires avec des contenus illégaux ont été utilisés entre 2013 et 2018 par la cellule de recrutement du centre de formation, dédiée aux territoires hors Ile-de-France », dénonçant une « initiative personnelle du responsable de ce département ».