PSG: «Dans l’histoire, les meilleurs c’étaient des Noirs et des Arabes», à 12 ans, Mbappé s’est exprimé sur les quotas dans le foot

Le clin d’œil qui tue. Alors que le PSG est empêtré dans l’affaire des fichages ethniques réalisés au sein de la cellule de recrutements des jeunes, le placard à archives trépignait d’envie de nous montrer une vidéo réalisée en 2011, en pleine affaire des quotas à la FFF. Dans le reportage intitulé Le foot de banlieue rejette les quotas de la FFF, les journalistes de l’AFP s’étaient déplacés à Bondy pour récolter les témoignages des éducateurs et des gamins.

Football Leaks et fichage ethnique: «On ne peut pas nous faire le procès d'être débile et discriminant» lâche Jean-Claude Blanc https://t.co/s9TAw7GuWn via @20minutesSport pic.twitter.com/jkavMjZj6U — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 9, 2018

Et devinez qui voit-on, avec sa bouille de marmot ? Kylian Mbappé bien sûr. Dans une séquence de quelques secondes à peine, le jeune garçon (12 ans à l’époque) donne son avis sur le sujet : « Quand on regarde dans l’histoire, les meilleurs c’étaient des Noirs et des Arabes, à part Platini, Cantona et tout ça ».