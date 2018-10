Réforme du jeu: L'IFAB réfléchit à supprimer les remplacements dans le temps additionnel des matchs

Cavani a été remplacé en cours de match contre Naples. — FRANCK FIFE / AFP

La tactique est connue de tous : quand s’approche le coup de sifflet final d’un match et qu’une équipe mène de peu au score, il y a huit chances sur dix pour que le coach se décide enfin à faire entrer en jeu son troisième et dernier remplaçant. Le joueur sortant se transforme alors en limace sous prozac, quitte à mimer la douleur et la fatigue aussi (im)parfaitement que Marion Cotillard ne joue la morte, tout ça pour gagner de précieuses secondes et casser le rythme d’une rencontre.

Ces scènes sont peut-être amenées à disparaître dans un futur proche puisque, selon le Times, l’IFAB, l’instance qui détermine et fait évoluer les règles du football, réfléchit à l’idée de supprimer les remplacements une fois passée la 90e minute des matchs. « Trouver des moyens de réduire le temps perdu, d’accélérer le jeu et d’augmenter le temps de jeu est l’une de nos priorités », explique un membre de l’IFAB au journal britannique.

🔴 L'IFAB travaille sur l'évolution de plusieurs règles :



- Les joueurs remplacés pourraient sortir à n'importe quel endroit du terrain.

- Les changements dans le temps additionnel seraient banni.

- Les coup franc pourraient être jouer sans que le ballon soit totalement arrêté. — La loi du Foot (@laloidufoot) October 26, 2018

Après une étude poussée, l’instance a constaté que dans un quart des matchs de Premier League, les coachs utilisaient leur dernier remplaçant dans le temps additionnel. Cette décision fait partie d’une réflexion globale sur la question du temps de jeu effectif lors d’un match de foot. En Angleterre par exemple, sur 90 minutes, le temps de jeu effectif moyen d’un match est de 55 minutes et 9 secondes. L’IFAB se réunira en mars 2019 à l’occasion de son rendez-vous annuel et la question des remplacements dans les arrêts de jeu devrait y être abordée.