Lazio: «C'est la mauvaise blague de l'été», la fédération italienne en rogne contre les tracts sexistes

Les supporters de la Lazio. — Marco Iacobucci/Shutter/SIPA

« C’est la mauvaise blague de l’été ». Le dirigeant de la fédération italienne Roberto Fabbricini a critiqué lundi le tract sexiste d’origine inconnue apparue dans la tribune Nord du Stade Olympique de Rome, samedi lors de la défaite de la Lazio contre Naples (1-2).

« Quand on parle d’un stade, il doit s’agir d’un point de rencontre pour les familles, et créer des ghettos pour un groupe de personnes me semble très stupide », déplore le directeur général de la FIGC. Le tract, distribué samedi lors du match de la première journée du Championnat d’Italie, invitait les femmes à ne pas occuper les dix premiers rangs de la tribune Nord, celle réservée aux turbulents supporteurs de la Lazio.