Equipe de France: Les Bleus seront champions du monde selon les pronostics d'EA Sports

20 ans après, la France sera championne du monde en 2018, Grizou meilleur buteur et meilleur joueur avec cinq pions, et tout sera magnifique dans le plus bel été de votre vie. Non, c’est pas nous qui le disons, c’est le pronostic officiel de EA Sport, fournisseur des jeux FIFA, et qui s’appuie sur une base de données conséquente. La preuve, il avait correctement pronostiqué l'Allemagne en 2014 et l'Espagne en 2010… Bon, pas les favoris les plus difficiles à deviner, mais quand même, on a de quoi être confiant.

On vous détaille même le parcours selon EA Sport, et il est franchement pas mal : L’Argentine de Messi en huitième de finale qu’on sort sur un 1-0 made in Deschamps, l’Uruguay en quarts (2-0), puis en demi la Belgique (2-1) qui aura eu la bonté d’éliminer le Brésil à notre place.

Tout se finira donc en finale face à l’Allemagne en finale aux tirs au but, nous vengeant définitivement de Séville 1982. Petit bémol : tous ces pronostics ont été faits avec Payet (blessé) Gignac (non sélectionné) et Rabiot (qui boude) dans la liste des vingt-trois.



Allez, on y croit quand même !