Magnifique: La photo officielle des 23 Bleus à la Coupe du monde est sortie, ils sont tout beaux !

23 futurs champions du monde. — SIPA

La photo officielle des 23 Bleus qui seront présents à la

vient de sortir. Les joueurs de l’équipe de France ont posé dans les jardins de Clairefontaine, où ils sont en plein stage de préparation. Ils sont accompagnés de Didier Deschamps et de son staff. Et regardez comment ils sont jolis et tout beaux nos loulous. Si avec ce groupe on ne va pas au bout en Russie, j’arrête le football !

La photo officielle de l'@equipedefrance pour la Coupe du Monde 2018 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4aZF4iEi5v — Equipe de France (@equipedefrance) May 30, 2018

Ils ont ensuite posé en costard, dans une classe toujours absolue. Bon, vous êtes tout beaux les mecs, on ne dira pas le contraire, maintenant allez nous chercher la Coupe du monde.