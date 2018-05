Ho, la belle déclaration polémique à même pas trois semaines de la Coupe du monde. Ho, le bel esprit de groupe et d’union de France 98. Tout ça fait rêver… Christophe Dugarry, reconverti chroniqueur sur RMC, a donné son avis sur l’absence de Benzema dans les 23 Français.

Duga : "Ne pas prendre Benzema, c'est le choix de Deschamps, mais c'est peut-être au détriment de l'intérêt collectif" pic.twitter.com/PqIVasBGLI — Team Duga (@TeamDugaRMC) May 28, 2018

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est assez tranché sur La Desch : « Il faudra que Didier Deschamps aille très loin en Coupe du Monde. Parce qu’il faudra assumer son choix. Parce qu’on prend en otage en l’équipe de France et c’est peut-être au détriment de l’intérêt collectif. Quand on a un avant-centre qui remporte 4 ligues des Champions qui ne joue pas en équipe de France parce qu’il a mal parlé de Deschamps… Il nous explique que c’est dans l’intérêt de l’Équipe de France. Je pense que c’est plus dans l’intérêt de Didier Deschamps que de l’équipe de France de ne pas le prendre. Je valide la liste des 23 mais je trouve ça dommage que Benzema n’en fasse pas partie. »



Entre temps, Giroud a planté son 31e but avec les Bleus, espérant faire taire un peu les critiques. Pas sûr que ça suffise.

