Equipe de France: Les 23 phrases que va prononcer Deschamps pour justifier sa liste (enfin presque)

Didier Deschamps dévoile la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe du monde ce jeudi soir au 20 Heures de TF1.

Si la plupart des noms sont connus, il reste des incertitudes à certains postes, notamment en attaque.

DD peaufine ses réponses aux questions des journalistes sur ses choix, on en connaît déjà quelques-unes.

Allez hop, la finale de la Ligue Europa, c’est déjà du passé. Ce soir, on entre dans la Coupe du monde avec un moment toujours délicieux (enfin, ça dépend pour qui) : la divulgation de la liste des 23 Bleus retenus pour la compétition. Comme il y a deux ans, avant l’Euro, Didier Deschamps mettra fin au suspense lors du 20 Heures de TF1. Et puis il répondra aux questions des journalistes en conférence de presse. Attention spoiler, on peut déjà vous donner 23 phrases que notre DD national prononcera pour justifier ses choix. Bon, on avoue, la probabilité est beaucoup plus forte pour certaines que pour d’autres.

1. « Oui, il n’a pas été appelé depuis un moment, mais je n’ai pas oublié ce qu’il a fait avec nous »

2. « Kinglsey Coman, une surprise ? Pour vous peut-être, mais pour moi, sa présence est logique »

3. « Benzema ? Je n’ai jamais dit qu’il n’était plus sélectionnable, la preuve »

4. « Vous parlez toujours des absents, mais on peut aussi parler de ceux qui sont là »

5. « J’avais des choix difficiles à faire. Je préfère ça, mais il y a forcément des déçus »

6. « Il reste un week-end de championnat, je vais croiser les doigts pour ne pas avoir de mauvaises nouvelles »

7. « Non, je n’ai pas prévenu les absents. S’il fallait que j’appelle tous ceux qui ne sont pas là, j’y serais encore »

8. « Comment vous pouvez dire que je ne compte pas sur Nabil ? Il est tout de même réserviste »

9. « Florian a fait une grande saison, mais il a moins de vécu avec nous. Après, voilà. Il aurait pu être là aussi »

10. « Je n’ai pas forcément pris les 23 meilleurs, mais les 23 qui pourront aller le plus loin ensemble »

11. « Anthony Martial a moins de temps de jeu avec Manchester. C’est malheureux pour lui, mais il est encore jeune, il pourra en jouer d’autres »

12. « Olivier sort d’une saison difficile, mais il a toujours répondu présent en équipe de France »

13. « La blessure de Laurent Koscielny est un coup dur, mais Rami n’est pas un second choix. Il était avec nous à l’Euro, enfin je crois »

14. « On est peu pourvus chez les latéraux ? C’est votre analyse, je peux en avoir une différente »

15. « Vous n’avez pas toutes les informations dont moi je dispose - et heureusement »

16. « Bouna Sarr ? Il a fait partie de mes réflexions. Mais à un moment il a fallu trancher »

17. « Lacazette une nouvelle fois réserviste ? Il y en a beaucoup qui aimeraient être à sa place, vous savez »

18. « J’ai suivi la convalescence de Benjamin Mendy sur Twitter, Instagram et Snapchat, et j’ai été tout à fait rassuré sur ses capacités physiques »

19. « Djibril Sidibé a choisi de ne pas se faire opérer. C’est un choix que je respecte mais j’attends de voir son niveau lors de la préparation »

20. « Comme tout le monde, j’attends les résultats de l’IRM de Dimitri Payet. Je l’ai mis dans les 23 en espérant que ce ne soit pas trop grave »

21. « Paul a dit qu’il voulait être le meilleur joueur du Mondial ? S’il fait ce qu’il sait faire, il n’en sera pas loin »

22. « Moussa Sissoko fait partie de ce groupe depuis longtemps, même si je ne l’ai pas appelé lors des derniers rassemblements. Son retour est naturel »

23. « Rabiot ? Je l’ai trouvé très bon dans la saison 3 de Versailles, un peu moins avec nous »