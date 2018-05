Equipe de France: Jardim pense que Sidibé sera opérationnel pour la Coupe du monde

Ça commence à sentir bon pour Djibril Sidibé. Le défenseur monégasque, blessé au ménisique mi-avril, revient déjà en forme et devrait postuler pour une place dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Son entraîneur Leonardo Jardim l'a confirmé ce jeudi en conférence de presse.

«Cela fait trois ou quatre jours que Sidibé a repris l'entraînement collectif et cela s'est bien passé, a expliqué ce dernier. Bien sûr après un mois d'arrêt, il n'est pas encore au top physiquement mais il n'a pas de problème à son genou. Il accélère, ne se plaint pas.»

