Grosse tuile en vue de la Coupe du monde: Djibril Sidibé victime d'une lésion du genou

Pas toi Sidibé, pas maintenant, pas à un poste si pauvre... — Thibault Camus/AP/SIPA

La France est-elle maudite avec ses latéraux ? La question se posait hier soir après avoir vu Djibril Sidibé se blessait tout seul et sortir sur civière lors du choc face à Paris. De quoi susciter une grande inquiétude à deux mois de la Coupe du monde, dans un poste assez dégarni…

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on n’en sait pas beaucoup plus aujourd’hui. L'AS Monaco a juste communiqué en évoquant une lésion du genou droit, sans préciser la gravité de la blessure ni la durée d’indisponibilité. Du coup, Coupe du monde​ or not Coupe du monde, la question reste entière.

🚨 Le premier bilan confirme une lésion du genou droit pour @DjibrilSidibeS3. Poursuite de l’évaluation en cours. pic.twitter.com/mA7CkP3ZJr — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 16, 2018

Dire que la saison dernière, on se voyait déjà avec une belle paire de latéraux Mendy-Sidibé pour la Coupe du monde, et que les deux seront peut-être blessés (et qu’on aura Digne-Pavard à la place…) Le football, c'est décidément cruel.