Equipe de France: Le tweet génial de Schneiderlin qui tente de convaincre Deschamps de le prendre en Russie

Morgan Schneiderlin n’est pas fou, il sait très bien que ses chances de prendre l’avion avec l’équipe de France en direction de la Coupe du monde en Russie sont aussi élevées que celles de voir un Français gagner Roland-Garros cette année (marche aussi avec "un Français atteindre la finale" ou "la demi-finale" ou "les quarts de finale").

Il y a en effet peu de chance pour que le joueur d’Everton ait le même coup de bol qu’en 2014 et 2016 quand, profitant de la blessure de joueurs tricolores, il avait pris le wagon du Mondial brésilien et de l’Euro en France. Mais plutôt que de se morfondre et de pleurer sur son sort, l’Alsacien a préféré en rire avec ce petit tweet marrant.

Trying to get Didier’s attention like...! But I don’t think it will work, grrr. 😂😉 #WC2018 pic.twitter.com/rRghjqmlCs