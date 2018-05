«Bien évidemment qu'on peut être champion du monde avec Giroud, on l’a été avec moi», Dugarry s'excuse

Giroud ouvre le score — FRANCK FIFE / AFP

Respect Christophe Dugarry. Deux jours après sa sortie très dure en direction d'Olivier Giroud - «on ne peut pas être champion du monde avec lui», l'ancien attaquant des Bleus devenu consultant a fait son mea culpa sur RMC. « Je suis extrêmement mal à l’aise, ce n’était pas ce que je voulais dire, explique-t-il. J’aurais du étayer mes arguments et mon débat. J’ai trouvé cette phrase extrêmement bête, nulle, méchante, complètement ridicule. »

«Duga» confie même avoir envoyé un sms à l'attaquant des Bleus pour s'excuser. « Bien évidemment qu’on peut être champion du monde avec ce garçon, poursuit-il. Ces 31 buts (en équipe de France), c’est lui qui les a marqués, c’est pas moi. Ça se saurait d’ailleurs. On l’a été avec moi et on a même été en finale avec Raymond Domenech ! Il mérite amplement sa place, sa sélection n’est aboslument pas remise en question. Il est irréprochable. Y a ce débat qui existe avec la concurrence, j’ai voulu entrer dans ce débat et je me suis exprimé. C’était nul et ce n’était surtout pas ce que je voulais dire. »

Respect de l'avoir reconnu, Christophe.