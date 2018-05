OL: Premier League, Liga... Pour quel championnat Nabil Fekir serait-il le mieux taillé finalement?

Nabil Fekir s'est montré très intéressant en meneur de jeu, lundi contre l'Irlande (2-0), inscrivant au passage son deuxième but sous le maillot bleu. — Dave Shopland/BPI/Shutt/SIPA

La sortie de Nabil Fekir, en fin de match contre Nice lors de la dernière journée de Ligue 1, ressemblait vraiment à des adieux à son club formateur.

Le capitaine de l’OL est tenté de « franchir un cap » dans un championnat étranger et n’a jamais caché son attirance pour l’Espagne et l’Angleterre.

Son ancien entraîneur et l’un de ses amis décryptent pour « 20 Minutes » les chances de voir « Nabilon » briller en Liga ou en Premier League.

Depuis sa sortie, ému, en fin de rencontre le 19 mai contre Nice (3-2), il ne fait guère de doutes que Nabil Fekir ne portera plus le maillot lyonnais à la reprise. Mais où retrouvera-t-on l’actuel capitaine de l’OL, très en vue lundi avec les Bleus face à l’Irlande (2-0) ?

Au terme de sa brillante première saison en L1 (13 buts et 9 passes décisives en 2014-15), il confiait à 20 Minutes : « Depuis tout petit, le club de mes rêves est le FC Barcelone. Si j’ai la chance d’y aller un jour, l’histoire serait magnifique ». Finalement, où s’éclaterait-il le plus entre la Liga et la Premier League, dont il semble se rapprocher chaque jour ?

« Silva, Mata ou Hazard se sont imposés en Premier League »

« Je croyais savoir que le championnat espagnol l’attirait plus que tout, indique Robert Mouangué, son ancien entraîneur en 2010-2011 avec les U19 nationaux de l’AS Saint-Priest. Mais je comprends que le jeu très offensif d’un club comme Liverpool et l’enthousiasme qui accompagne le foot anglais ne le laissent pas insensible. Il a toujours aimé percuter et aller de l’avant. » Un sentiment partagé par Saïd Mehamha, ex-joueur pro à l’OL et grand ami de « Nabilon » à Lyon.

« On pourrait dire qu’avec son jeu technique, Nabil est sans doute plus fait pour la Liga. Mais la Premier League a beaucoup changé quand on voit City avec Guardiola ou Liverpool avec Klopp. Il y a certes plus d’impact en Angleterre mais des petits gabarits comme Silva, Mata ou Hazard s’y sont quand même imposés. »

« Nabil parle le même football que les joueurs du Barça »

Si Robert Mouangué aimerait bien que « son super duo avec Alexandre Lacazette soit recréé », il imaginerait encore plus voir son ancien protégé en Catalogne. « J’adorerais le retrouver là-bas. Il parle le même football que les joueurs du Barça et il rejoindrait son pote Samuel Umtiti », explique l’actuel directeur sportif de l’ASSP.

Olympique Lyonnais: «Je sais où je veux aller», confie Nabil Fekir http://t.co/SoqkhRKBAi — Nabil Fekir (@NabilFekir) May 23, 2015

Ce dernier relève une inconnue principale si la piste des Reds aboutit : « Quand je vois l’impressionnante qualité de pressing de Liverpool et les replis défensifs d’un Sadio Mané, je me dis qu’il doit encore passer ce cap. S’il intègre ça en plus dans son jeu, il sera vraiment hors norme. » Même les supporters de l’OL auraient presque hâte de découvrir ça.

>> A lire aussi : «J’ai tout donné à Lyon»… Pourquoi cette sortie de Nabil Fekir a vraiment eu des allures d’adieux

>> A lire aussi : Nabil Fekir transféré à Liverpool ? «Il n’y a rien pour l’instant», assure-t-il

>> A lire aussi : OL: Pourquoi Nabil Fekir a vraiment retrouvé toute sa «magie» pour de bon