OL-Nice: «J’ai tout donné à Lyon»… Pourquoi cette sortie de Nabil Fekir a vraiment eu des allures d’adieux

Ici félicité par Ferland Mendy et Houssem Aouar, Nabil Fekir a encore été déterminant samedi pour son probable dernier match avec l'OL. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Nabil Fekir a notamment délivré une passe décisive samedi dans le succès arraché face à Nice (3-2), qui permet aux Lyonnais de retrouver la Ligue des champions.

A la 84e minute de jeu, le capitaine de l’OL a cédé sa place à Jordan Ferri, recevant un vibrant hommage d’un public conscient qu’il s’apprête à perdre sa pépite cet été.

Le parallèle serait presque troublant. Lors de l’ultime journée de la saison 2016-2017, Alexandre Lacazette cédait sa place à Jordan Ferri en fin de partie contre Nice (3-3) pour profiter d’un vibrant hommage du Parc OL, à l’occasion de son dernier match sous le maillot lyonnais. A un jour (le 19 et non le 20 mai) et à une minute près (84e et non 85e), Nabil Fekir a vécu à son tour samedi ses (probables) adieux face à Nice (3-2), en étant lui aussi remplacé par Jordan Ferri.

Alexandre #Lacazette qui était au Groupama Stadium ce soir, salue la sortie de Nabil #Fekir. pic.twitter.com/F7KiqERtKK — Inside Gones (@InsideGones) May 19, 2018

Présent dans les tribunes du Parc OL, Alexandre Lacazette n’a pas manqué de saluer cette touchante sortie sur son compte Instagram. Très fatigué au moment de quitter la pelouse, Nabil Fekir a été relevé par Memphis Depay et a tenu à profiter pleinement de cette véritable standing-ovation accordée par le public lyonnais.

Ligue 1: Memphis Depay envoie l'OL en Ligue des champions et brise les espoirs de l'OM https://t.co/U5tXB4FBpo via @20minutesSport pic.twitter.com/XMn0oXbRls — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 19, 2018

« On ne vit pas souvent des moments comme ça »

Vu comme il n’est pas habitué à extérioriser ses émotions devants les médias, on a vite compris à quel point cette soirée synonyme de retour en Ligue des champions a compté pour lui.

« Voir le stade se lever comme ça pour moi, ça fait chaud au cœur. On ne vit pas souvent des moments comme ça et ça m’a ému. Ce match était très important pour moi et on a fini en beauté. C’est l’une de mes plus grandes joies en pros. Honnêtement, je ne sais pas si c’était mon dernier match. Je pense que j’ai tout donné à Lyon. Le foot, c’est compliqué. On aura des discussions avec le président et on verra comment ça va se passer. »

A en croire l’estime que lui porte Jean-Michel Aulas, on ne se fait guère de soucis pour « Nabilon » : il pourra partir cet été vers un grand club s’il le souhaite. Car on a du mal à imaginer qu’après une pareille saison de patron (18 buts et 7 passes décisives en Ligue 1) et une présence au Mondial russe, le meneur de jeu lyonnais ne reçoive pas de grosse offre dans les prochaines semaines.

OL: Pourquoi Nabil Fekir a vraiment retrouvé toute sa «magie» pour de bon https://t.co/J0VYQXZT3C pic.twitter.com/S5YfLCQFlM — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) September 13, 2017

« Quand on voit tout le chemin qu’il a accompli depuis sa grave blessure »

Dans une rencontre électrique et ultra-déterminante dans la lutte avec l’OM pour une qualification en Ligue des champions, Nabil Fekir a d’emblée été très présent samedi, avec une superbe frappe lointaine juste au-dessus de la lucarne de Walter Benitez (10e). Puis surtout un numéro dans la surface conclu par une passe décisive qui a tout changé sur l’égalisation de Memphis Depay (1-1, 48e).

Juste avant cela, le numéro 18 de l’OL s’est également montré précieux en galvanisant ses troupes durant la mi-temps. Un rôle dans lequel il a épaté tout le monde tout au long de la saison, comme le constate Bruno Genesio.

« Nabil m’a relayé à la pause. Il a assumé son rôle de capitaine comme il l’a fait depuis le début de cette saison, en étant très positif. Je veux lui tirer un grand coup de chapeau quand on voit tout le chemin qu’il a accompli depuis sa grave blessure. Il est l’un de ceux qui ont porté cette équipe dans les moments difficiles. »

>> A lire aussi : OL: Nabil Fekir transféré à Liverpool ? «Il n’y a rien pour l’instant», assure-t-il