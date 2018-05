Coupe du monde 2018: «Je peux jouer défenseur!»... Fekir est prêt à tout pour être appelé par Deschamps

Fekir ne se fait pas trop de bile quant à sa présence en Russie — Bagu Blanco/Shutterstoc/SIPA

Nabil Fekir ira-t-il en Russie pour aider l’équipe de France à remporter sa deuxième Coupe du monde en dépit de la forte concurrence à son poste ? D’après le meneur lyonnais, ça devrait le faire. Enfin, il l’espère : « La liste est dans un petit coin de ma tête sans être une obsession. Je me suis fixé cet objectif et je veux aller en Russie. Ne pas y être, ça serait une très, très grosse déception. Mais je me dis qu’au moins, j’ai déjà fait ce qu’il fallait faire », a-t-il déclaré dans une interview publiée vendredi par L'Equipe​.

« Sans aucune arrogance, je joue où tu veux »

Pas découragé par son entrée en jeu décevante contre le Luxembourg ni par le fait qu’il a principalement occupé un poste axial et un peu plus reculé en club, Fekir est prêt à faire des concessions, beaucoup de concessions, même, pour rentrer dans la valise de DD. « Si le sélectionneur a besoin de moi en tant que défenseur, je suis prêt à jouer défenseur ! Mais sans aucune arrogance, je joue où tu veux », a-t-il ajouté.

Nabil Fekir a jusqu’ici inscrit 17 buts et délivré sept passes décisives en Ligue 1. Ça serait cruel de ne pas le voir à la Coupe du monde.