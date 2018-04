VIDEO. OL: Nabil Fekir voit débarquer pour la première fois son petit frère Yassin à l'entraînement

Yassin Fekir, ici lors d'un match disputé en avril 2016 avec la réserve de l'OL... et avec son grand frère Nabil. — Jérémy Laugier/20 Minutes

Les « Fekir Bros » auront-ils l’occasion de partager quelques minutes de Ligue 1 sous le maillot lyonnais ? En tout cas, Yassin Fekir, qui fêtera ses 21 ans le 5 mai, a participé à sa première séance d’entraînement avec son grand frère au sein du groupe professionnel lyonnais ce mardi. Devenu pro avec son club formateur en juillet (pour une seule saison), le milieu offensif est actuellement une satisfaction de l’équipe réserve (2 buts en 8 apparitions), pourtant en difficulté (9e) en National 2.

#OLFCN Entraînement particulier pour @NabilFekir qui a vu son petit frère Yassin intégrer le groupe ! 👊

C'était la première fois que les deux frères étaient réunis sur une séance professionnelle ! 🤜🤛 #fratriefekir pic.twitter.com/iPDHy6dGUn — Olympique Lyonnais (@OL) April 24, 2018

Fekir vs Fekir pic.twitter.com/nrMyLM8Shx — Sebastien Heraut (@sebheraut) April 24, 2018

Tout sourire au moment d’avoir sa chance à l’entraînement avec les pros, Yassin Fekir a un bon exemple à suivre en la personne du capitaine lyonnais, auteur d’une remarquable saison. « Je le vois tous les jours aux entraînements, j’aimerais bien faire comme lui, indiquait-il en juillet dernier. Il me donne des conseils tout le temps, il me dit comment il faut se comporter sur et en dehors du terrain. » Avouez-le, vous mourrez d’envie de voir la doublette familiale être alignée au moins une fois d’ici la fin de saison, non ?

>> A lire aussi : OL: Après Nabil Fekir, découvrez son petit frère de 18 ans Yassin