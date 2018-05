«Saint-Etienne est une ville qui respire le football»… Pourquoi Jean-Louis Gasset va finalement rester à l’ASSE

Jean-Louis Gasset, ici lors de son premier match comme entraîneur principal des Verts en décembre à Guingamp, a su redonner des couleurs à l'ASSE cette année. FRED TANNEAU — AFP

Essentiel dans le spectaculaire redressement stéphanois sur la phase retour (de la 16e à la 7e place), Jean-Louis Gasset sera encore sur le banc de l’ASSE en 2018-2019.

S’il n’est pas question de prolongation au club dans le communiqué mis en ligne par l’ASSE, l’essentiel est là : l’ancien entraîneur montpelliérain (initialement sous contrat jusqu’en 2019) sera encore stéphanois à la reprise.

Il ne faut pas compter sur l'ASSE pour s’épancher sur les durées contrats dans ses annonces. Une chose est certaine depuis ce mardi : le club stéphanois « se réjouit de poursuivre sa collaboration avec Jean-Louis Gasset ». Dans un communiqué, l’ASSE pointe « une totale confiance » en son entraîneur, auteur d’un remarquable parcours en 2018 (10 victoires et 5 nuls en 19 journées) pour faire grimper les Verts de la 16e à la 7e place en Ligue 1, aux portes d’une potentielle qualification en Ligue Europa.

💥 Jean-Louis #Gasset : "Je suis ravi et fier de continuer à entraîner l’#ASSE. Le projet et l’ambition des dirigeants m’ont convaincu." https://t.co/xwOl01uV5W — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) May 29, 2018

La direction du club souligne également « sa capacité à faire adhérer les joueurs à ses principes de jeu dans le respect des valeurs des Verts ». L’ASSE évoque les termes de « passion » et de « rigueur » pour décrire le travail de l’ancien coach montpelliérain, arrivé dans la Loire en novembre comme adjoint de Julien Sablé.

« Je ne m’imaginais pas ailleurs »

Il s’était alors engagé pour un an et demi mais avait un accord moral avec le club lui permettant de partir à la fin de la saison s’il le souhaitait. Mais épanoui et ayant visiblement été rassuré par ses dirigeants sur les principaux dossiers du mercato estival, Jean-Louis Gasset a choisi de poursuivre l’aventure.

« Je suis ravi et fier de continuer à entraîner l’AS Saint-Etienne. Le projet et l’ambition des dirigeants m’ont convaincu. Pendant six mois, j’ai pris un plaisir extraordinaire à diriger cette équipe. Saint-Etienne est une ville qui respire le football. La ferveur populaire qui entoure le club est un formidable moteur pour réussir des performances. Je ne m’imaginais pas ailleurs car je me reconnais totalement dans les valeurs de l’ASSE. Aujourd’hui, je n’ai qu’un objectif : bien préparer la saison prochaine. »

De son côté, le directeur général de l’ASSE Frédéric Paquet explique que ce choix de Jean-Louis Gasset était « une priorité et une évidence compte tenu des résultats obtenus lors des six derniers mois ». Un choix qui ne s’accompagne pas forcément d’une prolongation mais qui pourrait signifier une nouvelle saison sans poste pour Laurent Blanc, dont Gasset était le fidèle adjoint à Bordeaux, en équipe de France et au PSG.