QUIZ. Avant OM-Atletico: Connaissez vous bien l'histoire européenne de Marseille? (Niveau moyen)

Marseille, si riche histoire. — SIPA

Marseille jouera ce mercredi une finale de Ligue Europa face à l’Atletico Madrid. L’occasion d’écrire une très belle page de sa riche histoire européenne. Mais quelles sont vos connaissances sur le sujet? Après un quiz franchement facile lundi, on passe au niveau supérieur, avec un surplus de difficulté.



Et rendez-vous mercredi pour le quiz final, qui sera plus difficile à surmonter que l’Atletico Madrid !