Arsène OUT: Arsenal a fait de Luis Enrique sa priorité pour remplacer Wenger

Luis Enrique lors du match entre l'Atlético Madrid et le Barça le 1er février 2017. — Daniel Ochoa de Olza/AP/SIPA

Maintenant que l’affaire avec Arsène Wenger est réglée, les dirigeants d' Arsenal ne veulent pas traîner pour assurer la succession du manager français. Et selon les informations de L'Equipe, le favori se nomme Luis Enrique​. L’ancien coach du Barça serait très intéressé par le projet des Gunners et il discute depuis plusieurs jours maintenant avec Raul Sanllehi, le directeur des affaires sportives à Arsenal et ancien directeur du football du FC Barcelone.

Luis Enrique.... discuss — GoonerViews (@GoonerViews) April 21, 2018

Les deux hommes auraient d’ailleurs été aperçus en pleine discussion dans un restaurant londonien. En cas d’échec avec l’Espagnol, d’autres coachs sont cités comme plan B : Patrick Viera, Leonardo Jardim ou Carlo Ancelotti.