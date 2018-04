Fin d'une époque: Arsène Wenger annonce qu'il va quitter Arsenal à la fin de la saison

Arsène Wenger vers la fin ? — Zemanek/BPI/Shutterstoc/SIPA

Les résultats ne sont plus là depuis longtemps, et il a sans doute fait quelques années de trop, mais ça fait un petit quelque chose quand même à tout amateur de foot qui se respecte. Par le biais d’un communiqué publié sur le site internet d’Arsenal, Arsène Wenger a annoncé qu’il allait quitter des fonctions de manager à l’issue de la saison, la pire depuis qu’il a pris les rênes du club en 1996, à moins d’un succès en Ligue Europa, dont Arsenal disputé les demi-finales face à l’Atletico Madrid.

« Après une longue réflexion et beaucoup de discussions avec le club, j’ai le sentiment que c’est le bon moment pour moi de m’en aller à la fin de la saison, a expliqué le manager français. Je suis reconnaissant d’avoir eu le privilège de servir ce club pendant tant d’années mémorables. Je veux remercier, le staff, les dirigeantes, et tous les fans qui font d’Arsenal un club spécial. Je vous demande de rester unis derrière l’équipe pour qu’elle finisse le plus haut possible. A tous les amoureux d’Arsenal, prenez soin des valeurs du club ».