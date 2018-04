Ce n'était pas la meilleure des opérations, mais on va dire que Monaco a évité le pire mercredi en allant cherchant un nul à Rennes en match en retard de la 31e journée de Ligue 1 (1-1). Grâce à ce point, l'ASM garde cinq points d'avance sur l'OM, le troisième, qui pourraient se transformer en huit en cas de victoire face à Nantes ce samedi. C'est beaucoup. Encore faut-il gagner, face à l'une des équipes les plus compliquées à bouger de la saison et coachée par l'ancien entraîneur du Rocher, Claudio Ranieri.

>> On se retrouve aux alentours de 16h45 pour la suite de cette 32e journée de Ligue 1... Ne loupez pas ça !